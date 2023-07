Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit dramatic pentru doi frati care pasteau vacile, pe un camp din judetul Cluj. Barbatii au fost loviti de fulger si au fost gasiti morti impreuna cu 8 dintre animalele lor. Vacile erau la 250 de metri distanta de cei doi vacari, care au incercat sa se adapsteasca sub un copac, lucru total nerecomandat…

- Doi frați au decedat miercuri seara, fiind loviți de fulger. Aceeași soarta au avut-o și 8 bovine pe care barbații le aveau in grija. S-a intamplat in comuna Sacuieu, satul Rogojel, la limita cu județul Bihor. Intervenția de recuperare a cadavrelor a durat mai bine de 10 ore, drumul fiind greu accesibil.…

- Tragedie in Marea Baltica. O mama și fiul ei au murit. Baiatul de 7 ani a cazut de pe un feribot care calatoarea din Suedia spre Polonia. Mama lui a sarit dupa el in incercarea de a-l salva, insa amandoi și-au pierdut viața. Un baiețel de șapte ani a murit dupa ce a cazut peste […] Articolul Mama și…

- Un copil de trei ani a murit, marti, dupa ce a cazut intr-un rau si s-a inecat, in localitatea Putna din judetul Caras-Severin. Baiatul a fost scos din apa de localnici, iar echipajele sosite au facut manevre de resuscitare, insa fara vreun rezultat. Politistii au stabilit ca baiatul traversa raul pe…

- Tragedie uriașa in Spania. O romanca și fiul ei au murit electrocutați in piscina, la locuința lor din Torrefarrera, in Segria, in Catalonia. Femeia a murit pe loc, iar fiul ei a fost transportat in stare grava la spital. Dupa cateva zile a murit și copilul. Consiliul Local din Torrefarrera a decretat…

- Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei ora 16.15, iar o femeie a sunat la 112 si a anuntat politia.„In temeiul sesizarii, la fata locului s-au deplasat politistii, iar, din primele cercetari, a reiesit faptul ca, un barbat de 43 de ani, din comuna Cosoba, in timp ce conducea un ATV, avand ca…

- Pompierii din cadrul Inspectoratelor pentr Situatii de Urgenta Timis si Arad au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina pentru cautarea salvarea unor persoane rasturnate cu o barca in in raul Mures in zona Periam Port.Potrivit ISU Timis, de urgenta s au deplasat la locul evenimentului pompierii…

- Potrivit primelor informații, doi copii aflați pe trecerea de pietoni din dreptul gradiniței au fost accidentați de un TIR, iar unul dintre ei a murit pe loc.“Accident rutier produs in localitatea Letcani, pe DN 28, unde un TIR a dat peste 2 minori la trecerea de pietoni. Din primele informații ar fi…