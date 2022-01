Doi frați au MURIT intoxicați cu monoxid de carbon de la un boiler! Părinții i-au găsit pe cei doi în stare de inconștiență Din verificarile preliminare rezulta ca cei doi sunt frați (doi barbați de 19 și 20 de ani). Aceștia locuiesc impreuna cu familia, pe raza satului Plopeni. In cursul serii unul dintre frați a mers in baia locuinței pentru a face duș folosind un boiler cu combustie gaz metan. La un moment dat fratele sau a intrat și el in baie și dupa un timp, vazand ca cei doi nu mai ies din incapere parinții au intervenit și i-au gasit pe cei doi in stare de inconștiența.Echipajele medicale ajunse la fața locului au desfașurat manevre de resuscitare conform protocolului, insa in jurul orei 21:00 s-a declarat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

