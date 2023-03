Doi fotbalişti craioveni, condamnaţi pentru tâlhărie calificată Judecatoria Craiova a condamnat, vineri, doi tineri de 16 si 18 ani, deferiti justitiei pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Instanta a dispus ca minorul sa fie asistat zilnic pe o perioada de 6 luni. Tanarul de 18 ani a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Cei doi inculpați, legitimați la clubul FCU Craiova la data faptelor, au fost acuzati ca au talharit trei minori cu varstele cuprinse intre 13 și 15 ani, toți din Craiova. Potriviut reprezentanților IPJ Dolj, faptele au fost comise de cei doi inculpați in noiembrie 2022. ”In noaptea de 17 noiembrie, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

