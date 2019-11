Stiri pe aceeasi tema

- Doi din trei romani (66,8%) sunt dispuși sa faca o schimbare totala in ceea ce privește cariera lor și sa opteze pentru reconversie profesionala, iar șapte din zece dedica timp semnificativ intr-un an invațarii pentru a-și perfecționa aptitudinile, astfel incat sa faca fața provocarilor aduse pe piața…

- Unul din doi angajati romani considera ca nivelul de stres la locul de munca actual este ridicat, iar 15,4% afirma ca este chiar nesustenabil de mare, arata rezultatele unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs.

- Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este tot mai departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%, arata Agerpres. In septembrie 2018, rata inflatiei in zona euro era de 2,1% iar in UE de 2,2%. Cele…

- Angajații din Romania s-au scumpit cel mai mult din UE. Avansul costului cu forta de munca se datoreaza in principal cresterii costurilor cu bugetarii Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din…

- ​Presedintelui Ecuadorului, Lenin Moreno, a anuntat ca a propus omologilor sai columbian Ivan Duque si peruan Martin Vizcarra sa prezinte o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal 2030, relateaza AFP, citata de Agerpres.Lenin Moreno a facut anuntul pe pagina sa de Twitter…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…