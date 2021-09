Stiri pe aceeasi tema

- O noua acțiune a DNA Timișoara in dosarul in care este investigat modul in care a fost pus la cale un mecanism de fraudare a subvențiilor europene pentru oi din rasa țurcana, totul pornind de la o reclamație a celebrului Ghița Ciobanul, care apare in reclamele pentru rețelele de telefonie mobila. Uniunea…

- Fostul ministrul al Apararii, Alexandru Pinzari, a venit cu un comentariu, dupa ce a fost reținut in aceasta dimineața in dosarul Direcției 5. Acesta susține ca „ar fi bine sa nu se grabeasca nimeni sa-l arda pe rug”.

- Femeia a apucat sa le spuna polițiștilor ca cel care i-a dat foc este un vecin. Ancheta a scos la iveala ca așa a și fost. Vecinul, in varsta de 22 de ani, student la Universitatea de Vest, și-a recunoscut fapta.Se pare ca totul s-a intamplat pe fondul unor conflicte mai vechi, grave și acelea.In iulie…

- Un tanar de 22 de ani, student, a fost retinut de politistii din Timisoara, dupa ce a recunoscut ca i-a dat foc unei vecine. Femeia a murit la spital, avand arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Femeia, in varsta de 48 de ani si cu unele probleme psihice, a iesit din scara blocului…

- O femeie in varsta de 48 de ani a ieșit astazi in strada, dintr-un bloc de pe strada București din Timișoara, cuprinsa de flacari. Vecinii și martorii au stins focul și au sunat imediat la 112. Femeia, cunoscuta cu afecțiuni psihice, striga ca i s-ar fi dat foc. Victima a fost transportata de urgența…

- Zece angajati ai Serviciului de Inmatriculari din Timisoara au fost ridicati luni dimineata de ofiterii DGA, fiind cercetati pentru luare de mita, informeaza News.ro . Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, este vorba despre zece angajati care au fost ridicati de ofiterii DGA si au fost dusi…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 11 iunie 2021, a lui Paun Baba, primar al comunei Șopotu Nou, județul Caraș-Severin, pentru comiterea infracțiunii de luare de mita, in forma continuata.…