- Premierul britanic Boris Johnson a pierdut joi doi consilieri influenti in urma scandalului petrecerilor de sarbatori din Downing Street din perioada lockdownului (partygate), informeaza AFP preluat de agerpres. Munira Mirza, directoarea Unitatii Politici din Downing Street, a fost prima care si-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat scuze luni in Parlament, promitand ca va invata lectia, dar a exclus o demisie, dupa publicarea unui raport administrativ conform caruia a fost vorba de "erori de leadership" in scandalul petrecerilor de la Downing Street din timpul izolarii, relateaza AFP."Imi…

- ​Membri ai personalului angajat la biroul premierului britanic Boris Johnson de la 10 Downing Street au organizat o petrecere în plin lockdown si în ajunul funeraliilor printului Philip, a informat joi cotidianul The Telegraph, noteaza AFP și Agerpres.Consilieri si functionari s-au adunat…

- Boris Johnson a prezentat miercuri ”scuze” si a recunoscut ca a participat in mai 2020 la o petrecere in gradina sediului Guvernului, pe Downing Street, in vreme ce Marea Britanie se afla in lockdown. Premierul sustine insa ca a crezut atunci, ”in mod implicit”, ca era vorba despre o reuniune de lucru,…

