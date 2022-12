Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 3 decembrie 2022, in jurul orei 18.30, Jandarmii Montani din Arieșeni, au fost solicitați prin apel la 112, sa intervina pe drumul spre Varful Bihor, pentru a ajuta la scoaterea unui autoturism din zapada. Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat doua persoane, un barbat in varsta de …

- La data de 29 noiembrie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii Postului de Poliție Lupșa au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Iara, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- America a fost inghițita de zapada in acest weekend. In doar 24 de ore, furtunile au adus troiene de doi metri, un nou record, in statul New York. Trei persoane au murit, iar milioane de persoane sunt blocate in case. Furtinile de zapada au inghițit mai multe orașe din America Dupa ninsorile istorice…

- La data de 22 septembrie 2022, polițiștii Postului de Politie Roșia Montana au identificat și reținut un barbat de 42 de ani, din comuna Roșia Montana, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 21 septembrie 2022, de Judecatoria Campeni. Barbatul a fost condamnat…

- La data de 21 septembrie 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii din Abrud, in timp ce patrulau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Mogoș, pe strada Lt. Anca Virgil din Abrud, au depistat un autoturism avariat, oprit pe partea carosabila. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…