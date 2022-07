Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetite gemene, in varsta de o luna si 17 zile, sunt duse, marti, de la Falticeni la Spitalul de Copii din Iasi, cu un echipaj SMURD, in urma unor complicatii aparute dupa infectarea cu SARS-CoV-2.

- Un echipaj de Terapie Intensiva al SMURD Iasi transfera in cursul zilei de astazi, 19 iulie, de la Falticeni la Spitalul de Copii „Sf. Maria" doua fetite din cauza unor complicatii aparute in urma infectarii cu SARS-CoV-2. „Echipajul aduce de la Falticeni gemene de o luna si 17 zile, 2,5 kilograme,…

- Doi copii si un adult, raniti in accidentul rutier produs luni seara in judetul Vaslui, sunt internati in stare grava in spitale din Iasi, a declarat dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD pentru Regiunea de Nord Est, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in starea cea mai grava se afla o femeie…

- UPDATE 3: “In aceasta seara, (11 iulie – n.r.) in jurul orei 21.00, la nivelul Spitalului de Urgența Barlad s-a activat Planul Alb de intervenție. S-au prezentat 11 victime, 6 copii și 5 adulți, toți in stare grava. Din accident au rezultat doua decese la locul accidentului (un adult și un copil), iar…

- Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect al dublei crime de la Iași din luna decembrie, și-a dat foc in inchisoare. Tanarul s-a autoincendiat in celula in care era incarcerat, iar acum se afla in stare grava.

- Doi pacienti pozitivi COVID sunt in stare grava si se afla internati in sectia de terapie intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, fiind, astfel, disponibile alte 25 de locuri. Conform datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, marti, 26…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…