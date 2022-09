Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Bucuresti fac cercetari in cazul decesului a doua persoane in varsta de 89 de ani - un barbat si o femeie - care au cazut, vineri, de la etajul al saptelea al unui bloc din Sectorul 2. "In data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- In data de 23 septembrie, in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 6 Politie a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat si o femeie, s ar fi precipitat de la etajul 7 al unui bloc, situat in Sectorul 2.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…

- Vineri, 23 septembrie, in jurul orei 12:10, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 6 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat și o femeie, au cazut de la etajul 7 al unui bloc situat in Sectorul 2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca o femeie s-ar fi aruncat de la etajul 3 al unui bloc de pe strada Barcanești, din municipiul Ploiești. Deplasați la fața locului, polițiștii au constat faptul…

- O femeie de 65 de ani a fost gasita fara viata, astazi, intr-un bloc din cartierul Valea Rosie. Se pare ca femeia a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 2 al imobilului in care locuia. Politistii doljeni au precizat ca femeia nu a mai putut fi salvata. „La data de 09 august, ora…

- O adolescenta de 17 ani s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din sectorul 1 al Capitalei. Fata, care urma un tratament impotriva depresiei, este in coma la Spitalul Elias. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro ca joi seara, in jurul orei 23.30, fata, care dormea in acelasi pat cu sora…

- O femeie de 76 de ani a murit marți dupa ce ar fi cazut de la etajul 2 al unui camin de batrani din Craiova. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii au fost sesizați marți prin apel la 112 cu privire la faptul ca o femeie de 76 de ani, din comuna Afumați,…

- Tragedie in Capitala. In curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica a fost descoperita la sol o femeie. Despre aceasta poliția a fost alerata duminica, 3 iulie, la ora 06:25.