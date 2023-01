Stiri pe aceeasi tema

- Richard Masters, un britanic in varsta de 52 de ani, a fost arestat in Spania in vederea extradarii sale, iar Vladislav Osipov, un ruso-elvetian de 51 de ani, este in cautare, a anuntat Departamentul de Justitie intr-un comunicat, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii suplimentare,…

- O curte de apel din Statele Unite i-a adus o noua infrangere lui Donald Trump, anuland o hotarare anterioara a unei instantei care numise un expert independent pentru a examina documentele confiscate din resedinta acestuia din Florida de catre politia federala (FBI), informeaza AFP. Judecatorii Curtii…

- Inca doi complici au fost trimiși pe banca acuzaților, intr-un dosar de trafic de droguri aduse din Spania, in valoare de peste 4.000.000 lei. Invinuiții fac parte din grupul infracțional condus de un alt acuzat, trimis in judecata de PCCOCS, in luna februarie 2022, alias „Lica”, care se subordona organizației…

- Departamentul de Justiție (DOJ) al președintelui Biden a trimis observatori electorali in 64 de jurisdicții din 24 de state pentru a se asigura ca legile federale sunt respectate pe tot parcursul zilei alegerilor, transmite Fox News. Informația este cu atat mai interesanta cu cat o eventuala victorie…

- Planurile pentru o potențiala lansare a campaniei electorale au inceput sa se accelereze in ultimele saptamani, cand fostul președinte și consilierii sai au semnalat ca un anunț este iminent, iar aliații sai au inceput in liniște sa pregateasca bazele pentru o operațiune agresiva pe teren, conform unor…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat o speța in care s-a pus problema invocarii prescripției, ca urmare a modicarii legii penale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Autoritațile spaniole au mutat un iaht de lux care ar aparține unui oligarh rus apropiat al lui Putin - seful Rostec - dupa ce șantierul naval unde era acostat nu a mai primit bani pentru reparații și intreținere.