- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- Ziarul Unirea ALERTA pe un aeroport din Romania: Doua minore care s-au intors cu avionul din Italia, din zone afectate de coronavirus, vor intra in CARANTINA ALERTA pe un aeroport din Romania: Doua minore care s-au intors cu avionul din Italia, din zone afectate de coronavirus, vor intra in CARANTINA…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- Autoritațile au gasit o soluție pentru ca romanii sa nu mai zboare in același avion cu cetațeni care vin din China. Doi romani au fost aduși din China, prin Germania. Cei doi au ajuns in București cu o aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane.