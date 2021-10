Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Constanta si Valsu lui Traian sunt cercetati pentru trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactiveIn urma perchezitiilor efectuate la locuintele suspectilor , au fost descoperite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor,…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut, fiind suspectat de furt din automobil. Suspectul a intrat intr-o masina ce era parcata pe strada Socoleni, prin acces liber si a sustras o geanta in care se aflau acte personale și bani, dupa care a parasit locul comiterii infracțiunii.

- Un tanar de 34 de ani din Capitala a fost retinut de oamenii legii, find banuit de pastrarea și comercializarea substanțelor narcotice. Acesta a fost incatusat pe strada 31 august, iar in rezultatul percheziției corporale au fost depistate asupra sa cinci pachețele cu marijuana.

- Un minor in varsta de 16 ani din Capitala a fost reținut de oamenii legii pentru ca ar fi comis mai multe furturi.Pe parcursul lunii august acesta ar fi sustras din scarile blocurilor de locuit patru biciclete.

- Jandarmeria Capitalei a informat sambata seara ca organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat cu 7.000 de lei, „ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti”. Mii de persoane au participat sambata seara la Marsul Bucharest Pride…

- Mai multi barbati care au realizat, in urma unor anunturi puse in cutiile postale, lucrari de reparatii la imobilele unor persoane sunt suspectati ca i-au santajat pe beneficiarii lucrarilor, carora le cereau sume de bani de zeci de ori mai mari decat valoarea reala a lucrarilor, potrivit news.ro.…

- Un incident grav a avut loc ieri, pe un șantier din zona Bibliotecii Naționale din Capitala. Un mal de pamant a cazut peste mai mulți muncitori, aceștia ramanand blocați ore bune sub daramaturi. Din pacate, doi barbați au fost gasiți morți. A fost deschisa și o ancheta in acest caz.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de comiterea unei pungașii. Forțele de ordine au fost sesizate ieri. Angajației poliției au stabilit ca in timp ce suspectul se afla in microbuzul nr.