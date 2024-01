Stiri pe aceeasi tema

- Conform politistilor, in acest caz, siguranta circulatiei feroviare a fost pusa in pericol și pana la remedierea defecțiunii, trenurile au circulat intre Punct Oprire C.F.R. Simeria – Veche si Statia C.F. Simeria pe cale libera, pe baza de ordin de circulatie. ”La data de 24 ianuarie 2024, in jurul…

- Doi tineri de 19 și 21 de ani sunt cercetați pentru furtul unui portofel cu carduri, in care se afla și o suma de peste 10.000 de lei, ce a fost lasat nesupravegheat de o tanara de 24 de ani, pe un aparat intr-o sala de jocuri, din Deva. Potrivit celor de la IPJ Hunedoara, a fost recuperata doar…

- Polițiștii orașului Sebiș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, au documentat activitatea infracționala a doi barbați din Gurahonț, de 37 și 30 de ani, banuiți de cinci fapte de furt calificat. Pagubele se ridica la 20.000 de euro. „Din cercetari, a reieșit ca in perioada 20…

- Vineri, 15 decembrie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat și reținut doi barbați de 35 și 24 de ani, din Geoagiu, județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta sesizata poliției la data de 14 decembrie 2023. Din cercetari a rezultat ca,…

- Politistii din Bucuresti au retinut, la o jumatate de an de la sesizarea unui furt, trei barbati, cunoscuti cu preocupari infractionale, suspectati ca au intrat dintr-o locuinta din sectorul 1 de unde au sustras bunuri si bani, valoarea totala a prejudiciului fiind estimata la 50.000 de euro.La domiciliile…

- Marți, 14 noiembrie, doi barbați in varsta de 36 și 40 de ani din Baia Mare care erau reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate de polițiștii baimareni s-a stabilit faptul…

- Doi minori de 14 și 17 ani au fost reținuți de polițiștii clujeni, fiind acuzați de furt calificat. Copiii au sustras mai multe biciclete din scara unui bloc din Huedin. La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de…