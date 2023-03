Doi bărbați, amendați cu 5.500 pentru scandalul produs pe o stradă din Craiova Jandarmii și polițiștii au intervenit, astazi, pe pe Aleea 1 Șimnic din Craiova, unde doi barbați faceau scandal, țipau și injurau. Potrivit oamenilor legii, unul dintre ei avea un caine periculos, fara botnița și lesa. Cei doi au fost amendați cu 4.000, respectiv 1.500. Jandarmii craioveni au explicat ca unul dintre scandalagii a incercat sa fuga, insa a fost prins. ”Astazi, in jurul orelor 12.30, o femeie a sesizat prin 112, ca pe Aleea 1 Șimnic din municipiul Craiova, doi barbați aflați sub influența bauturilor alcoolice, tulburau liniștea publica, prin strigate și expresii vulgare, avand cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

