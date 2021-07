Stiri pe aceeasi tema

- În urma cu doi ani, pe data de 24 iulie 2019, Alexandra Maceșeanu, o fata în vârsta de 15 ani a urcat în mașina lui Gheorghe Dinca, în jurul orei 9 dimineața. Tânara încerca sa ajunga la Caracal…

- PSRM exprima indignarea fața de hotarirea Curții Constituționale de a declara inadmisibila sesizarea in cazul Stadionului Republican. Potrivit PSRM, prin aceasta decizia CCM a confirmat acordul ilegal al regimului Plahotniuc de a vinde teritoriul Stadionului Republican ambasadei SUA. "Stadionul Republican…

- Gheorghe Dinca se pregatește de o noua sentința, insa tot in cazul care a facut inconjurul planetei, cel al rapirii și al presupusei ucideri a tinerelor adolescente Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. „Monstrul din Caracal” trebuie sa le explice judecatorilor ce a facut cu telefonul celei din urma,…

- DSU reacționeaza dupa ce o angajata a Serviciului de Ambulanța Galați i-ar fi spus unei femei ca Poliția nu are unde sa-i caute fata „daca e fugita și n-o vede nimeni”. Femeia sunase pentru a anunța dispariția unei fete de 16 ani. Ca urmare a informațiilor aparute in spațiul public, care vizeaza…

- Persoanele care au suferit pagube de pe urma atacurilor furibunde ale urșilor sunt chemate sa ia parte la un protest pașnic ce va avea loc marți, 29 iunie 2021. Inițiativa a fost luata de un deputat PNL Brașov, județ in care urșii au facut pagube insemnate, la fel ca la Buzau. De luni bune, mii …

- Platforma DA indeamna populația sa iasa la protest in fața Consiliului Concurenței, dupa ce prețurile la mai multe produse și servicii au crescut galopant. Acțiunea de protest va avea loc luni, 7 iunie, incepand cu ora 11.00. Alexandr Slusari, președintele fracțiunii parlamentare a Platformei DA, a…

- Barbatul de grefiera Constantin Pistol, polițistul care a stat de vorba 20 de minute cu Alexandra Maceșanu și a abandonat-o in mainile criminalului Gheorghe Dinca, le-a dat peste nas șefilor.