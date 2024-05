Stiri pe aceeasi tema

- Ce pensie are Gheorghe DincaGheorghe Dinca a fost condamnat pentru rapirea, torturarea și uciderea tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu in anul 2019. In ciuda acestei condamnari, statul roman ii platește o pensie de 1.000 de lei pe luna. Cu toate acestea, din aceasta suma, 30% este reținuta…

- Toata lumea știe astazi cine este Gheorghe Dinca, supranumit și „Monstrul din Caracal”, aflat și la aceasta ora in spatele gratiilor. Dar, avand in vedere legislația, am aflat care este pensia pe care o are Gheorghe Dinca, și pe care o primește lunar in inchisoare. „Monstrul din Caracal” iși ispașește…

- Ce s-a ales de casa lui Gheorghe DincaImaginile recente cu locuința lui Dinca arata o imagine dezolanta și parca desprinsa dintr-un film de groaza. Inca de acum cinci ani, casa parea sa fie locul de unde izvorau toate coșmarurile, iar acum, cu trecerea timpului, a ajuns in paragina. Videoclipul filmat…

- Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca Prințul Paul al Romaniei, condamnat la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare in dosarul “Ferma Baneasa”, a fost identificat in Malta, unde se afla intr-un resort. Procedurile specifice urmeaza sa fie derulate de autoritați in legatura cu aceasta…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare! Nici lui nu i-a venit sa creada, mai ales ca a fost condamnat pe viața pentru crimele de care a fost acuzat! Totul a fost posibil din cauza unei erori de sistem! Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare,…