Dogecoin s-a prăbușit în timpul monologului lui ELON MUSK la ”Saturday Night Live Cea de-a patra cea mai mare criptomoneda dupa valoarea de piața a atins sambata un record de peste 73 de cenți. Dupa care a scazut brusc, cu 29% in ultimele 24 de ore, pana la aproximativ 51,4 cenți incepand cu ora 12:23 in Hong Kong, conform prețurilor afișate de CoinGecko. Elon Musk, cea de-a doua persoana cu cea mai mare avere din lume, a ajutat la saltul monedei la noi culmi vineri și sambata, dupa ce a postat pe Twitter o imagine a lui și a unui Shiba Inu pe platoul de filmare al emisiunii ”Saturday Night Live”, emisiunea iconica a postului NBC. Dogecoin, o criptomoneda care a inceput… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

