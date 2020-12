Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a respins recursul depus de catre președinta aleasa Maia Sandu in procesul intentat impotriva șefului statului in exercițiu Igor Dodon privind distribuirea pliantelor defaimatoare și a informațiilor false in campania electorala. Decizia a fost luata in componența judecatorilor…

- Judecatoria Chișinau a emis duminica, 15 noiembrie, o hotarire prin care a decis scoaterea de pe rol a cererii de chemare in judecata inaintata de Igor Dodon impotriva Maiei Sandu, cu privire la apararea onoarei, demnitații și reputației profesionale. La data de 14 noiembrie, Igor Dodon a sesizat Judecatoria…

- Candidatul Independent la funcția de președinte, Igor Dodon, este obligat prin decizia intanței de judecata, sediul Centru, sa sisteze imediat raspandirea informațiilor defaimatoare la adresa Maiei Sandu expuse in pliantele electorale ale acestuia. Decizia a fost pronunțata astazi, 14 noiembrie.

- PUN a depus astazi la Judecatoria Chișinau cu sediul Rișcani o cerere de chemare in judecata prin care solicita constatarea faptului ca Igor Dodon, in calitatea sa de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova ar fi incalcat articolul 52 alineatul 7 din Codul Electoral prin „folosirea resurselor…

- PUN a depus astazi la Judecatoria Chișinau cu sediul la Rișcani o cerere de chemare in judecata prin care solicita constatarea faptului ca concurentul electoral, Igor Dodon, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova a incalcat articolul 52 alineatul 7 din Codul Electoral prin folosirea…

- Directorul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Anatol Ciubotaru, a fost restabilit in funcție. Hotarirea a fost luata astazi de Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie, transmite tv8.md. „Se admite recursul depus de Anatol Ciubotaru.…

- Curtea Suprema de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Andrei Nastase, privind decizia CEC de deschidere a secțiilor de votare din stanga Nistrului. Hotararea a fost luata de Colegiul civil, comercial si de contencios administrativ al CSJ in componenta presedintei completului, judecatoarea…

