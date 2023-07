Stiri pe aceeasi tema

- Ies noi detalii la iveala despre momentul in care cei cinci milionari și-au pierdut viața pe submarinul OceanGate. Inainte de a pleca cu submersibilul au avut de respectat anumite reguli, iar ultimele momente din viața și le-au petrecut ascultand muzica in intuneric.

- Cei cinci pasageri ai submersibilului Titan au decedat, dupa ce Garda de Coasta a anunțat ca „un camp de resturi” a fost descoperit in apropierea epavei Titanicului. La bordul Titanului se aflau doi pasageri, tata și fiu, care au afaceri in Romania. Pakistanezii morți pe Titan, afaceri in Romania Shahzada…

- Fizicianul Cristian Presura a afirmat ca submersibilul Titan, a carui disparitie in timpul unei expeditii la epava Titanicului s-a soldat cu moartea a cinci persoane, cel mai probabil a facut implozie chiar duminica din cauza presiunii exterioare puternice si din cauza constructiei care nu a rezistat.Cristian…

- Drama cu repetiție la Titanic. Soția directorului executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic. The New York Times relateaza ca Wendy Rush este o strastranepoata a magnatului comerțului…

- Grav accident rutier in localitatea Brețcu, județul Covasna. Conform informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic, șoferul unui camion a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in scara unui bloc. Șoferul a decedat in urma impactului. CITESTE SI Schimbare de antrenor in grupa Romaniei:…

- Puști drogat la volan a fost la un pas sa loveasca un polițist: Scene demne de filmele cu acțiune in PloieștiUn puști de 17 ani, aflat la volan sub influența drogurilor, a incercat sa dea cu mașina peste un polițist care i-a facut semn sa traga pe drepata. CITESTE SI Submarinul care a disparut…

- Adrian Mutu, in culmea fericirii! Antrenorul echipei Rapid a facut publice cateva fotografii in care apare alaturi de Sandra Bachici și copilul pe care il au impreuna. Un detaliu incredibil a atras atenția fanilor sai, insa. Nimeni nu se aștepta la o astfel de veste, puțini sunt cei carora le vine sa…