Documente: Primăria București a refuzat dezbaterea publică a bugetului. „L-a răpit cineva pe Nicușor Dan?” Reprezentanții Primariei Generale a Municipiului București au refuzat sa organizeze o dezbatere publica pe tema bugetului Capitalei aferent anului 2021, motivand ca aceasta „are loc cu prilejul aprobarii”. La inceputul mandatului, primarul Nicușor Dan se arata „favorabil ideii de a avea o serie de intalniri pe domeniile de activitate ale municipalitații”. In data de 8 aprilie, organizația non-guvernamentala Funky Citizens solicita organizarea unei dezbateri publice pe tema bugetului Capitalei aferent anului 2021. Trei saptamani mai tarziu, cu doar o zi inainte de a se supune votului consilierilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

