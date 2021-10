Documente DNA : ”Gheișa” SIE! ”Panica in sistem : S-a ajuns la PATARA” avertizam in ”lovitura” din 25 august, ”Oamenii SRI, conectați și la banii SIE”. Iar dupa o luna de la publicarea Ordonanței DNA, fostul director de la TeamNet-ul lui Sebastian Ghița și protagonistul unui ”cengi” de mailuri cu George Maior devoalat de celebrul hacker Guccifer ne trimite o […] The post Documente DNA : ”Gheișa” SIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mawlawi Mohammad Shebani, responsabil cu „poliția morala” din Kandahar, bastionul talibanilor din sudul Afganistanului, promite, in primul sau interviu pentru presa occidentala, ca sub conducerea actuala a gruparii situația va fi diferita de „actele de brutalitate” care erau comise inainte de 2001,…

- CARANSEBES – Astfel se apara managerul Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC) in problema softurilor medicale, dupa ce a fost acuzat in ultimele zile ca vrea sa renunțe la actualul soft pentru a-l aduce inapoi pe cel vechi! Mai exact, fostul manager Adrian Cican posta zilele trecute ca la…

- Actorul francez Jean-Paul Belmondo a murit la varsta de 88 de ani. Anunțul decesului a fost facut luni de avocatul sau, relateaza Euronews . Vestea decesului lui „Bebel”, așa cum mai era numit, a venit de la cei mai apropiați colaboratori ai sai. Avocatul Michel Godest a precizat ca actorul a murit…

- Un apel la 112 anunța ca un barbat violent amenința oamenii cu un cuțit pe strada. Un echipaj de poliție a ajuns de indata la locul sesizat. Cand a vazut ca oamenii legii se indreapta spre el, barbatul s-a speriat, a inceput sa devina din ce in ce mai violent și l-a injunghiat cu un cuțit pe unul dintre…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta agenda ședinței Guvernului Romaniei din 11 august 2021. Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru completarea…

- Operațiune in forța in centrul Sucevei. Mascații au descins la vila fostului deputat Alexandru Baișanu. Oamenii legii au ridicat documente dupa ce pe numele fostului parlametar a fost depusa o plangere sub aspectul savarșirii infracțiunii de șantaj. "Acesta nu a adus documente solicitate la…

- Un locatar a filmat vulpea care isi face aparitia doar noptea. Animalul slab si infometat vine si cotrobaie prin gunoaie in cautare de hrana.Oamenii din zona se tem sa mai iasa din case la lasarea noptii. Acestia sunt sfatuiti sa nu se apropie de vulpe, si mai ales sa nu ii ofere mancare.

- Judetul Constanta a fost sub cod portocaliu de ploi si vijelii. Iar problemele nu au intarziat sa apara. Nori negri, asemanatori celor de tornada i-au pus pe fuga pe cei aflați pe plaja. The post Video! Panica pe litoralul romanesc: oamenii au parasit de urgența plaja, dupa ce o vijelie de coșmar i-a…