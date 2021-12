Documentaţia pentru organizarea licitaţiei de desemnare a unui nou operator privind alimentarea cu energie termică în Ploieşti, aprobată N. D. In ședințe consecutive, aleșii locali ploieșteni și cei județeni au aprobat, ieri, un proiect de hotarare foarte important ce ii vizeaza pe ploieșteni, fiind vorba despre un serviciu public, respectiv cel de termoficare. Este vorba despre avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport- distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești. In fapt, a fost vorba despre documentația necesara organizarii licitației pentru desemnarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au finalizat documentatia pentru viitoarea licitatie de termoficare, aceasta urmand sa fie aprobata marti, intr-o sedinta comuna a Consiliului Judetean Prahova si Consiliului Local Ploiesti. Licitatia pentru desemnarea unui nou operator va fi lansata in contextul in care actualul contract…

- N. Dumitrescu Printre cele 31 de localitați din țara pentru care s-a dispus alocarea de fonduri pentru alimentarea cu energie termica se regasește și Ploieștiul. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, Executivul a aprobat, in ședința de la sfarșitul saptamanii trecute, alocarea unor sume din Fondul de rezerva…

- Una dintre lucrarile foarte importante pe care trebuie sa le ai in vedere atunci cand vine vorba despre locuința ta este izolarea termica. Aceasta iți ofera eficiența și consumuri mai mici de energie, lucru care se reflecta și in costurile de intreținere. Ce materiale trebuie sa folosești insa pentru…

- Veolia Energie Prahova anunța rezilierea Contractului de delegare prin concesiune in baza caruia asigura serviciul de alimentare cu energie termica pentru Municipiul Ploiești. Rezilierea inainte de termen nu va avea niciun impact asupra ploieștenilor, in ceea ce privește furnizarea apei calde și a caldurii…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, acuza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” ca tergiverseaza rezilierea contractului cu compania Rosal Grup, amendata in numeroase randuri pentru nerespectarea clauzelor, respectiv neridicarea…

- Primaria Ploiești a anunțat ca municipalitatea primește, pana pe 15 octombrie, cererile pentru ajutorul de incalzire. Anunțul a fost facut miercuri dupa-amiaza, cu doar doua zile inainte de expirarea termenului. Cetațenii au o șansa in plus sa depuna solicitarile daca apeleaza la varianta on-line,…

- Primaria Ploiești a anunțat, ieri, ca pana in data de 4 octombrie a.c., traficul rutier din centrul orașului va fi afectat, prin blocarea a doua benzi de circulație, pe Bulevardul Republicii, respectiv pe tronsonul cuprins intre sensul giratoriu Catedrala și intersecția cu strada Ion Maiorescu (pe direcția…

- Violeta Stoica Lejeritatea cu care se fac declarații și, mai mult decat atat, modificari de organigrame ale unor autoritați publice, la propunerea unor persoane mai mult sau mai puțin interesate de aceste schimbari, are implicații nu numai in fața instanțelor de judecata, ci și in sancțiunile primite…