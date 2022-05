Documentar: Maia Morgenstern împlinește astăzi 60 de ani Maia Morgenstern s-a nascut la 1 mai 1962, la Bucuresti. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” in 1985, la clasa prof. Dem Radulescu, potrivit site-ului https://teatrul-evreiesc.com.ro . In perioada 1985-1988 a fost actrita la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, pe a carui scena a jucat in piesele „Acesti ingeri tristi” de Dumitru Radu Popescu, „Patima rosie” de Mihail Sorbul, „Piateta” de Carlo Goldoni, „Buna seara, domnule Wilde” – muzical de Henry Malineanu dupa Bernard Shaw. In 1988 a primit mentiune la Festivalului National de Film de la Costinesti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

