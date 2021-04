Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca a solicitat o informare privind grupul de lucru care ar exista la nivelul Ministerului Sanatatii si care ar cerceta raportarea deceselor din cauza COVID-19, insa a aflat ca acest grup de lucru nu exista.

- „Bucureștiul NU se carantineaza de PaștiS-au publicat noile criterii de carantinare a localitaților. Nu traim intr-o noua realitate, doar s-au clarificat/actualizat criteriile care pot duce catre o recomandare de carantinare a unei localitați.Nivelul de testare Covid19 devine unul dintre factorii principali,…

- Testarea pentru coronavirus ar putea incepe in farmacii intr-o saptamana a declarat medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Kiturile de testare vor fi livrate de minister gratuit, iar farmaciile iși vor putea fixa un cost de testare, a mai declarat aceasta, luni seara la…

- „Am eliminat sintagma spitale covid și non covid. Vom aloca pacienți COVID și in spitale non-covid unde infrastructura o permite. Incercam sa cream circuite covid și non covid. Am stabilit 3 niveluri diferite: nivelul 1, unde spitalul are radiologie, garzi, nivelul 2, au radiologie sau ct dar nu non…

- Vlad Voiculescu a anunțat ca s-a decis eliminarea sintagmelor spital covid și spital non covid! Andreea Moldovan a explicat ce se va intampla in perioada urmatoare. ”Am eliminat sintagma spitale covid și non covid. Vom aloca pacienți COVID și in spitale non-covid unde infrastructura o permite.…

- DOCUMENT| Comuna Blandiana intra in scenariul GALBEN. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU Localitatea Blandiana a fost incadrata in scenariul galben de combatere a pandemiei, in urma stabilirii incidenței cazurilor de Covid-19 la nivelul comunei intre 1,5 și 3 cazuri la o mie de locuitori.…

- Comisia Europeana (CE) a constituit un grup de lucru care sa colaboreze cu companiile farmaceutice in ce privește producția de vaccinuri anti-Covid, informeaza Agerpres , care citeaza agenția EFE. Anunțul vine in contextul in care statele din Uniunea Europeana (UE) se confrunta cu livrari intarziate…

- Modul de calcul a ratei de infectare COVID va fi modificata in scurt timp, astfel incat sa nu mai fie excluse cazurile din focare, a anunțat miercuri secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andreea Moldovan, precizeaza g4media . Noi am avut o discuție in Ministerul Sanatații pe baza recomandarilor…