Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la o luna de la inceperea noului an școlar, a aprobat achiziționarea și folosirea testelor de saliva pentru testarea elevilor și profesorilor, astfel incat sa fie posibila menținerea predarii cursurilor fața in fața. In prima transa, adica pana la incheierea primului semestru, statul va achiziționa 70 de milioane de teste rapide.