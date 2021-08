Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu uriaș a izbucnit in aceasta dimineața la o hala de producție a polistirenului, in Dambovița. Locuitorii din apropiere au fost alertați printr-o avertizare RO-ALERT, deoarece se degaja fum toxic in imprejurimi. Iata de la ce ar fi pornit focul și ce se intampla in aceste momente la hala din…

- Nordul judetului nostru a fost afectat, noaptea trecuta, de o furtuna violenta, care a creat pagube insemnate. DJ 714 a fost distrus pe o portiune de 200 de metri, in zona Cheile Tatarului si Zonoaga.

- „Pompierii au fost solicitati sa intervina in sprijinul unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean pentru a transporta o persoana care a fost surprinsa de trasnet, la o distanta de aproximativ 4 kilometri de drumul de acces. Medicul de pe ambulanta a constatat decesul", a declarat locotenentul…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat ca Spitalului de copii ''Sfanta Maria'' din Iasi are aviz de securitate la incendiu, iar cauzele producerii acestuia sunt in curs de stabilire. ''Astazi, 22...

- Școala Gimnaziala Centrala Campina a avut mereu o problema in obținerea autorizației de securitate la incendiu, chiar daca este, practic, cea mai noua școala din Campina, cladirea in care funcționeaza fiind data in folosința in anul 2007.

- Cinematograful Victoria va intra intr-un vast proces de refuncționalizare și realizare a unor reparații capitale, foarte necesare in contextul deprecierii cladirii existente. Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a documentației de avizare a lucrarilor de intervenție…

- Un nou incendiu a izbucnit in capitala Libanului, Beirut. Focul arde intr-o zona parasita a portului. In 2020, o explozie a distrus in totalitate portul si mare parte din orasul Beirut. Un nou incendiu a izbucnit in portul orașului Beirut, iar fumul se vede de la mare distanta. Focul…

- Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 119/07.05.2021, 366 unitați de invațamant din județul Dambovița vor funcționa in Post-ul DAMBOVIȚA: 366 de școli in scenariul 1 și 139 in scenariul 2. Lista completa apare prima data in Gazeta Dambovitei .