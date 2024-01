DOCUMENT | Încă o companie internațională gonită din București Redacția noastra a intrat in posesia unei notificari, prin care operatorul mașinilor electrice Spark, in sistem de carsharing, anunța inchiderea activitații in București, din cauza administrației locale, care ii blocheaza accesul la parcari, spre deosebire de toate celelalte capitale europene. Deși pretinde ca mediul este o prioritate pentru București, edilul Capitalei ar refuza acceptarea netaxarii parcarii autovehiculelor electrice, folosite in sistem de carsharing, deși asta se intampla in toata Europa, iar mașinile electrice particulare beneficiaza de aceasta facilitate. Modelul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

