Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban ar putea adopta o Ordonanta de Urgenta pentru schimbarea modului de alegere a presedintilor de Consilii Judetene. Marti, in sedinta de Guvern, ar putea sa se discute despre acest act normativ, prin care presedintii de CJ vor fi alesi prin votul consilierilor judeteni. PSD a schimbat modul…

- Deși alegerea prin vot direct a președinților de Consilii Județene nu este o certitudine politica, eșichierul politic local este suprapopulat de candidați pentru aceasta funcție. Fie ca vorbim despre partide cu electorat cata sare intre buricele degetelor, fie ca vorbim de PSD sau PNL, toata lumea are…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca "este posibil" ca o decizie privind alegerea primarilor în doua tururi sa fie luata joi, potrivit Agerpres. Astazi, începând cu ora 14.00, la Palatul Victoria va avea loc o ședința de Guvern. Întrebat despre adoptarea…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a admis ca și în Guvern, și în PNL se poarta o discuție privind o ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor în doua tururi. „Aceasta disuție se poarta, știu din sursa sigura, și în Guvern și în PNL. Este decizia Guvernului…

- Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidențiale din partea PSD și fost premier al Romaniei, a luat foc dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca a dat jos Guvernul Dancila pentru ca PPE sa poata avea inca un comisar european."Dragii mei, va rog sa distribuiți acest video! Sa vada cat…

- Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la Bacau, ca sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar nu agreeaza o reglementare in acest sens prin ordonanta de urgenta. "Sunt de parere ca trebuie sa revenim la alegerea primarilor in doua tururi. Acest…

- Candidatii inscrisi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale au, vineri, ultimele actiuni inainte de incheierea campaniei electorale. Klaus Iohannis se intalneste cu alegatorii din Bacau, intr-un eveniment organizat de PNL, iar Viorica Dancila anunta ca va prezenta ”un discurs final pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat ordonanța 60 care permite reorganizarea Complexului Energetic Hunedoara. Șeful statului a a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 60/2019. Daca se aplica, legea ar putea salva parțile viabile ale Complexului Energetic…