Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat, marți, cu unanimitate de voturi, raport favorabil proiectului de lege inițiat de Guvern care prevede introducerea in Codul penal a confiscarii extinse. Astfel, averea nejustificata a unui infractor condamnat la minimum patru ani de inchisoare poate fi confiscata. Raportul urmeaza sa intre in dezbaterea plenului Camerei Deputaților, care este forul decizional in acest caz. Proiectul de lege modifica articolul 112 indice 1 din Codul Penal astfel: (1) Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele prevazute la art. 112, cand fata de o persoana se dispune…