DOCUMENT: Certificatul verde, obligatoriu în România Este oficial. Certificatul verde va fi obligatoriu in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care impune obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul devine obligatoriu in localitațile in care incidența in care incidența de infecții cu coronavirus depașește […] The post DOCUMENT: Certificatul verde, obligatoriu in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

