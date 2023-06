Document BNR: Vulnerabilitatea externă a României generează preocupări Deficitul contului curent inregistrat in dreptul Romaniei continua sa genereze preocupari privind vulnerabilitatea externa a țarii nostre, se arata in Raportul anual al Bancii Naționale pentru 2022. Documentul precizeaza ca Romania a avut an 2022 un deficit de cont curent de 9,3% din PIB, al doilea ca dimensiune in spațiul comunitar, dupa ce in 2021 procentul a fost de 7,2% din PIB. Deficitul contului curent a atins anul trecut 26,7 miliarde euro, in creștere cu 52,7% fața de 2021, deteriorarea fiind dominata de dezechilibrul balanței bunurilor. Balanța bunurilor, deficit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate marți de Banca Naționala a Romaniei (BNR), datoria externa totala a Romaniei a inregistrat o creștere de 8,562 miliarde euro in primele patru luni, ajungand la 153,12 miliarde euro, fața de 144,56 miliarde euro la sfarșitul lunii decembrie 2022. Potrivit datelor BNR, investițiile…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,908 miliarde euro (comparativ cu 3,327 miliarde euro in perioada ianuarie – aprilie 2022), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 3,382 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 2,908 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, de la 3,327 miliarde de euro in perioada ianuarie - aprilie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate marti.Participatiile la capital (inclusiv profitul…

- Romania este unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu un volum total al exporturilor de bunuri si servicii de peste 2,1 miliarde de euro in anul 2022, o crestere de circa 61% fata de 2021 si peste 134% fata de anul 2020, a declarat, marti, Leonardo Badea, viceguvernator…

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii februarie cu 9,874 miliarde euro, de la 31 decembrie 2022, la 154,43 miliarde euro. ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2023, datoria externa totala a crescut cu 9,874 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 106,575 milioane euro la 28 februarie 2023 (69% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,1% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen…

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit comercial mare, determinat, in mare parte, de cresterea de preturi inregistata pe plan mondial, a declarat, joi, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, la conferinta cu tema „Finantarea Romaniei”. „De foarte multe ori venim…