Doctorul tău scrie foarte urât reţete? Google are o aplicaţie pentru asta In ceea ce poate parea un banc sau o gluma de 1 aprilie, Google a decis sa ne scape de scrisul urat al doctorilor care prescriu retete. E stiut faptul ca deseori atunci cand primim o reteta scrisul de mana al doctorului este neinteligibil, iar Google vrea sa rezolve asta. Google a realizat un sistem software in colaborare cu farmacistii care s-au obisnuit sa citeasca „hieroglifele” si acum ne ofera posibilitatea de a o face si noi. Deocamdata Google testeaza o noua aplicatie care reduce masiv numarul de erori provocate de scrisul de mana urat al doctorilor de pe retete. Aplicatia e in faza de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

