Doctorul Radu Țincu: „Putem să trăim aici şi să fim morţi pe interior” „Societatea moderna a incercat sa puna in antiteza lumea credintei si lumea stiintifica. Din punctul meu de vedere, cele doua lumi sunt complementare. Acolo unde medicina s-a terminat, atunci Dumnezeu poate sa inceapa”, este de parere medicul ATI Radu Țincu. Medicul este de parere ca la terapie intensiva esti la rascruce intre viata si moarte și ca dDe aici ai o singura varianta: oOri intr-o parte, ori in cealalta parte. Presiunea extrem de mare pe care acest moment il are, ii face pe oameni sa se intoarca catre Dumnezeu. Dincolo de medic, dincolo de posibilitatile financiare, ramane, undeva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

