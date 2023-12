■ fostul șef al serviciului a primit 4 ani și 6 luni de detenție ■ instanța a decis și confiscarea a 82.000 de euro ■ asistenta sefa de la Statia Targu Neamt are o condamnare cu suspendare ■ Tribunalul Bacau a pronuntat ieri, 28 decembrie 2023, sentintele in cazul de coruptie de la Serviciul de […] Articolul Doctorul Morenciu, condamnat cu executare in dosarul mitei de la Ambulanța Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .