O analiza a Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie a scos la lumina un fapt șocant: multe din femeile chirurg sunt harțuite sexual, agresate și chiar violate de colegi, in unele cazuri chiar in salile de operație, in timpul intervenției.