- Cadrul medical a refuzat sa acorde tratamentul unui pacient pana cand soția lui nu a facut imprumut la Casa de Ajutor Reciproc pentru a-i da bani. In cele din urma, din cauza amanarii, barbatul a murit.Rudele pacientului decedat au sesizat procurorii.Pusa sub acuzare pentru luare de mita in forma continuata,…

- Anca Ababneh, șefa secției de Oncologie de la Spitalul Județean Suceava, a fost eliberata din inchisoare, dupa ce a stat cateva zile dupa gratii. Curtea de Apel Suceava a admis contestația la mandatul de arestare preventiva și a decis ca Anca Ababneh va sta in arest la domiciliu. Procurorii spun ca…

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- Un italian din Grantorto, provincia Padova din Italia, nu poate fi inmormantat pentru ca niciun membru al familiei sale nu vrea sa plateasca seviciile de inmormantare pe motiv ca batranul „a fost insuportabil”. Este vorba, mai exact de Mario Bressan, un barbat in varsta de 90 de ani, care a murit pe…

- Cu doua zile inainte de Craciun, un accident teribil a avut loc la intrarea in Pasajul Unirii. Șoferul unui autocar a lovit limitatorul de inalțime. Un barbat și-a pierdut viața și alți oameni au fost grav raniți. Acum, rudele barbatului decedat fac apel la autoritațile romane, pentru a-i ajuta cu soția…

- Scoaterea serviciilor conexe de kinetoterapie din contractarea cu Casa Nationala de Sanatate nu aduce o ingradire a accesului pacientilor la serviciile de sanatate. Aceasta masura va fi in favoarea pacientului prin cresterea calitatii si a complexitatii actului medical, evitarea birocratiei, evitarea…

- Leo Messi și soția sa, Antonella Roccuzzo, se cunosc de cand aveau 9 ani, ea fiind femeia care l-a susținut necondiționat, toata viața. S-au casatorit in 2017 și au trei copii impreuna, iar povestea lor de dragoste pare desprinsa din filme. Messi este nu numai sportiv de excepție , dar și un familist…

- Alin e de trei saptamani in Turcia. Face chimioterapie și sunt șanse sa scape de limfomul cu celule in maduva osoasa. Soția și cei doi baieți, de 14 ani și de 4 luni, il așteapta cu drag acasa. Ajutam?!? In luna septembrie, Alin S. din Beudiu a inceput sa se planga de dureri de spate. A ajuns la UPU…