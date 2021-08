Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, solicita universitatilor care, din 1990 si pana in prezent, au eliberat titluri de doctor sa verifice tezele care au stat la baza acordarii acestora, el anuntand ca ministerul va acorda bani pentru aceasta operatiune. Cimpeanu cere elaborarea unei strategii de prevenire…

- Toate universitațile romanești vor putea primi bani din fondul special al Ministerului Educației pentru a-și analiza de plagiat tezele de doctorat pe care le-au emis din 1990 pana azi. Pentru fiecare doctorat analizat se va oferi o suma „de 50-60 de euro”, a spus ministrul Sorin Cimpeanu intr-o conferința…

- Ministrul Educatiei a anuntat vineri ca vor fi puse in dezbatere publica proiectul regulamentului de organizare si functionare a CNAT (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) si trei proiecte ale metodologiei de acordare a titlului de doctor, a atestatului…

- Monica Anisie: „Eu nu vad acest lucru ca pe un act de curaj, ar trebui sa fie o normalitate. Cand am devenit ministru al Educației, inca de la momentul audierii in Parlamentul, am spus ca doresc recredibilizarea școlilor doctorale. (...) Se discuta in spațiul public de situația celor care și-au dat…

- Procurorul Codruț Olaru, fost șef DIICOT și actual membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ramane fara titlul de doctor in drept, dupa ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca teza sa, coordonata in 2013 de Tudorel…

