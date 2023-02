Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitiile efectuate vineri de politistii de la Economic si procurorii Instantei supreme vizeaza activitatea unor medici care montau pacientilor defibrilatoare si stimulatoare cardiace luate de la oameni decedati, la preturi de dispozitive noi, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

- Ministerul Sanatații a reacționat in acest caz printr-un comunicat de presa in care susține ca „a dat curs tuturor solicitarilor venite din partea organelor judiciare conform competențelor sale legale”. „Ministerul Sanatații a dat curs tuturor solicitarilor venite din partea organelor judiciare conform…

- Politistii de la Economic si procurorii Instantei supreme efectueaza, vineri 17 februarie, 24 de perchezitii 3 judete din tara. Pe langa persoanele vizate se numara și medici care montau pacientilor defibrilatoare si stimulatoare cardiace luate de la oameni decedati.

- Membrii organizatiei Reteaua de Solidaritate, care reuneste profesionisti din mai multe domenii din diaspora si din tara, inclusiv din cel medical, cer Colegiului Medicilor din Romania sa ia o „pozitie oficiala ferma" si sa dispuna masuri pentru a „preveni transmiterea informatiilor false", dupa ce,…

- Un milionar roman din Statele Unite in varsta de 24 de ani a starnit controverse in mediul online cu afirmații sale despre bani. Acesta este de parere ca orice tanar de 20 de ani ar trebui sa aiba o mașina sport.Acuzat ca nu ar fi muncit nicio zi in viața lui, tanarul a precizat ca a inceput…

- Romania ia atitudine in cazul votului Austriei pentru a impiedica Romania sa inte in spațiul Schengen. Un hotel din țara noastra a anulat toate rezervarile facute de cetațenii austrieci, in semn de protest pentru decizia de a vota impotriva. Mai mult, cancelarul Karl Nehammer a fost acuzat de conducerea…

- Președintele de onoare al Alianței Franceze din Suceava, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, le-a transmis un mesaj de felicitare profesorilor de franceza, cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului de Franceza. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, universitara a declarat:…

- Romania va avea un registru electronic național al pacienților de cancer, a anunțat in direct la TVR INFO consilierul prezidențial Diana Paun. E unul dintre obiectivele pricipale ale Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.