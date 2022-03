Docherii din Marea Britanie refuză să descarce petrol şi gaze ruseşti din cauza invaziei Rusiei în Ucraina Sanctiunile dure din partea guvernului Regatului Unit inseamna ca navele rusesti nu au voie sa acosteze in porturile britanice. Cu toate acestea, o lacuna a acestora inseamna ca marfurile si energia rusesti pot fi inca transportate in tara folosind nave straine, in prezent neexistans nicio blocare a petrolului si gazelor din Rusia. Se pare ca lucratorii din aceste porturi iau acum problema in propriile maini. Grupul Essar, care conduce rafinaria Stanlow din nord-vestul Angliei, a declarat ca o nava sub pavilion german a primit aprobarea sa acosteze la terminalul petrolier Tranmere, din apropiere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

