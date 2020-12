#DobrogeaDigitala: Nu-i un Craciun la fel ca celelalte Zilele premergatoare Craciunului din urma cu opt decenii sunt surprinse de memorialistul dobrogean Pericle Martinescu, in volumul sau "Uraganul istoriei. Pagini de jurnal intim. Anul 1940".Cartea face parte dintr o pretioasa serie diaristica si ofera o imagine a unuia dintre cei mai grei ani ai Romaniei, anul 1940, asa cum a fost el trait de tanarul bibliotecar indragostit, confruntat cu tavalugul nemilos al istoriei.In paginile pline de viata se impletesc evenimente, personaje, consid ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

