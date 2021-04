Dobandeste-ti libertatea de sine cu Release Me, noua piesa Bruno Rex feat. Maria Mathea

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Stam aduce vara și caldura mai aproape prin piesa E ok, pe care o lanseaza in colaborare cu Sore. Artistul ii incurajeaza pe toți cei care trec prin momente mai puțin fericite și le transmite ca este ok ca in viața sa existe și perioade mai grele. Important este ca fiecare sa gaseasca puterea și…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- Chiar daca așteptarile pentru o colaborare de aceasta magnitudine sunt mai mult decat mari, Alesso și Armin van Buuren reușesc, inca o data, sa le depașeasca! Artiștii lanseaza „Leave A Little Love”, o piesa cu și despre dragoste, care are un sound inspirat din mai multe genuri muzicale. Leave A Little…

- Luna indragostiților vine și cu piese atipice, despre legaturi amoroase care sunt departe de a reprezenta iubirea, dar sunt cat se poate de…pasionale! Bruno Rex & Maydar lanseaza Take Your Time, o piesa dedicata tuturor celor care nu se iubesc, insa nu se pot abține de la a sta departe unul de celalalt!…

- Billie Eilish a fost ajutata de parinții ei sa scrie noua piesa. Artista și fratele ei, Finneas O’Connell au intampinat cateva dificultați cu ultimele versuri, noteaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 19 ani a facut echipa cu Rosalia la piesa ‘Lo Vas A Olvidar’ (O vei uita) și chiar daca abia…

- In noul an, Leony deschide lista pieselor de dragoste cu Faded Love, o melodie care va face inimile ascultatorilor sa vibreze. Cu influențe prezente dintr-o piesa atat de cunoscuta voua, aceasta este o declarație sincera a unei iubiri care pare fara sfarșit. Regretele pentru el sunt așternute in versurile I…

- Anul 2020 a fost unul greu, din multe puncte de vedere, dar doua lucruri bune care au ieșit din aceasta perioada au fost duetul de producatori danezi LittGloss și cantaretul danez BATHSHEBA. Cele doua acte au aparut ca unele dintre cele mai interesante nume din Danemarca in 2020, ambele primind nominalizari…