Doar zona de Centru-Vest și Bucureștiul au o densitate de căi ferate comparabilă cu cea din UE In 2019, cele mai dense rețele feroviare din UE au fost observate in doua regiuni de capital: Berlin in Germania (698 km de cai ferate pe 1.000 kmp) și Praga in Cehia (491 km pe 1.000 kmp). Conform Eurostat, Romania, in schimb, are o densitate de cai ferate intre 50 km și 75 km la 1.000 kmp in zona de centru-vest și de peste 95 km la 1.000 kmp in zona București. In restul țarii, densitatea e de sub 50 km la 1.000 kmp. Au fost urmate de Hamburg in Germania (395 km pe 1.000 kmp), regiunea de capital a Ungariei – Budapesta (390 km pe 1.000 kmp) și Bremen in Germania (337 km pe 1.000 kmp). Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

