Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, 13 octombrie, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brașov nu mai face internari cronice, prin intermediul Unitații de Primiri Urgențe (UPU). Motivul este situația epidemiologica din cadrul unitații și a numarului mic de personal activ. Decizia a fost luata si transmisa in interiorul…

- Medicul brașovean Dan Grigorescu, președintele Asociației Noul Spital al Brașovului, i-a dat replica premierului Ludovic Orban, care este nemutumit de modul cum se actioneaza in teritoriu pentru marirea capacitatii in zona sectiilor de ATI. Brașovul a fost dat exemplu negativ ( Amanunte AICI ) „Sunt…

- Guvernul bulgar a aprobat miercuri prelungirea pana la 30 noiembrie a starii de urgenta epidemica la nivel national pentru a limita raspandirea coronavirusului, a anuntat executivul de la Sofia intr-un comunicat, potrivit BTA si Xinhua, scrie Agerpres.Starea de urgenta epidemica a fost declarata…

- Incep angajarile pentru Spitalul ATI-Covid: 7 medici, 28 asistente, 28 infirmiere. Spitalul Judetean Brasov va pastra si cele 15 paturi ATI existente pentru pacientii cu Covid-19 in stare grava. Acestea vor fi folosite daca situatia va scapa de sub control... Daca la inceputul saptamanii…

- Un numar 54 de persoane din judetul Galati au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, opt dintre acestea fiind cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, de la inceputul pandemiei,…

- FOCAR… In Spitalul municipal de Urgenta din Barlad a izbucnit un focar de infectie cu noul coronavirus. Infectarea in masa s-a depistat in sectia Obstretica Ginecologie, la neonatologie, unde 11 cadre medicale (un medic, o infirmiera si restul asistente medicale) sunt infectate cu virusul SARS-CoV-2.…

- Sapte cazuri noi de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, iar alte 16 declarate vindecate au fost externate, a informat, sambata, Prefectura Suceava.Din totalul celor 480 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, 99…

- Șase noi cazuri de COVID-19, confirmate la nivelul județului in Social / on 16/07/2020 at 12:48 / Șase noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate, la nivelul județului Teleorman, in ultimele 24 de ore, potrivit celei mai recente informari a Grupului de Comunicare Strategica. Numarul teleormanenilor…