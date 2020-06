Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape trei luni, scolile din Romania au avut din nou astazi elevi in banci. Cei din anii terminali se pregatesc alaturi de profesori si de colegi pentru examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat. Cum au aratat astazi salile de clasa, unde s-au intors copiii și in ce condiții speciale vor…

- "Deja am emis un ordin de ministru comun cu Ministerul Sanatatii care va fi publicat astazi in Monitorul Oficial - pentru ca s-a schimbat starea de urgenta in stare de alerta, avem o lege noua - (...) si acolo sunt prevazute toate masurile prevenire si de combatere a imbolnavirilor. Avem acolo prevazut…

- Elevii vor trebui sa poarte masca in sala de clasa, pe timpul pregatirii pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala, iar la intrarea in școala li se va lua temperatura, atat lor cat și cadrelor didactice. A fost emis un Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetarii și Ministerului Sanatații, prin…

- Noi teste de antrenament pentru elevii de clasa a VIII-a care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala 2020 au fost publicate de Ministerul Educatiei. Setul 5 de teste de antrenament contine subiecte de Limba materna, Limba romana si Matematica, pe care elevii le au de rezolvat pana vineri, cand Centrul…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau au semnat un parteneriat cu o televiziune locala pentru a le oferii elevilor buzoieni din anii terminali posibilitatea de a se pregati suplimentar pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala. In prima faza, orele de pregatire televizate vor fi…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semmnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai afirmat ca, in functie de momentul in care este ridicata…

- Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a vor avea la dispoziție noi modele de subiecte pe care sa le lucreze cat stau acasa, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, in cadrul unui interviu pentru Hotnews.ro. Variantele de subiecte sunt elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare…

- Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a vor avea la dispoziție noi modele de subiecte pe care sa le lucreze cat stau acasa, a declarat ministrul Educației. Variantele de subiecte sunt elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare și vor fi puse pe site-ul Ministerului Educației și…