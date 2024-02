Stiri pe aceeasi tema

- Partidul moldovenesc "Renașterea" face apel la toate forțele de opoziție din republica sa se uneasca impotriva actualei puteri și sa nu permita realegerea actualei președinte Maia Sandu pentru un al doilea mandat, a declarat Natalia Parasca, unul dintre liderii forței politice amintite, relateaza stiripesurse.md"Astazi…

- Razboi in Ucraina, ziua 707. Volodimir Zelenski i-a cerut, luni, comandantului armatei ucrainene Valerii Zalujni sa demisioneze, insa acesta a refuzat, alimentand speculatii cu privire la faptul ca va fi dat afara.

- Surse liberale susțin ca scenariul unor alegeri prezidențiale anticipate poate sa fie pus in practica in cazul in care președintele Klaus Iohannis demisioneaza pentru a ocupa locul lasat liber de Charles Michel in fruntea Consiliului European.In cazul in care Klaus Iohannis demisioneaza la inceputul…

- In cazul unor alegeri parlamentare anticipate, in legislativ ar accede trei formațiuni politice. Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 28,5% voturi, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor – 25%, iar Partidul politic Șansa – 11%. Datele se conțin in studiul „Barometrul socio-politic decembrie– 2023”,…

- Un PROIECT de lege care are drept scop imbunatațirea procesului electoral, precum și asigurarea transparenței și echitații in desfașurarea alegerilor a fost votat in prima lectura de Parlament. Inițiativa legislativa a fost elaborata de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”,…

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a convocat alegeri prezidențiale extraordinare pentru data de 7 februarie 2024. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al președintelui Azerbaidjanului. Aliyev a semnat joi, 7 decembrie, un ordin privind organizarea de alegeri…

- Dincolo de propaganda, e realitatea. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea corecta politic a Maiei Sandu, a pierdut alegerile locale din Republica Moldova, deși liderii sai revendica o majoritate de voturi in raioane. Degeaba ai adunat voturi, daca nu administrezi orașele și comunele.…

- Diplomatia rusa a denuntat marti o presupusa "campanie de represiune" in cadrul recentelor alegeri locale din Republica Moldova, in timp ce, de la Chisinau, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean), aflat la putere, a acuzat Moscova de ingerinta.