- ​Doar spectatorii vaccinati sau vindecati de Covid-19 vor putea asista la primul Mare Premiu al sezonului din Formula 1, programat între 26 si 28 martie în Bahrain, au anuntat responsabilii circuitului de la Sakhir, citati de AFP."Fanii trebuie sa stie ca intrarea nu va fi autorizata…

- Efectele campaniei de vaccinare anti-coronavirus incep sa se vada. In Italia, candva epicentrul epidemiei din Europa, s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19 in randul personalului medical. Conform La Stampa și Mediafax, in ultimele trei saptamani infectarile au scazut…

- In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19…

- La Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani sub un sfert de cadrele medicale au acceptat sa se vaccineze impotriva noului tip de coronavirus. Conform medicului coordonator al UPU, Ramona Guraliuc, doar 30 din 160 de angajați au acceptat sa se vaccineze. „E…

- Peste 137.000 de britanici au fost deja vaccinați impotriva coronavirusului. Conform Ministerului Sanatații din Marea Britanie, cu prima doza a vaccinului impotriva Covid-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech au fost vaccinate 137.000 de persoane. Marea Britanie a fost prima țara din lume care a autorizat…