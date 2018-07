Stiri pe aceeasi tema

- Ședința operativa de la Primaria capitalei, care are loc in fiecare zi de luni, a fost amanata in aceasta dimineața, 9 iulie. Primarul interimar Ruslan Codreanu a declarat ca motivele amanarii urmeaza sa fie anunțate ulterior, transmite IPN.

- Timișorenii vor avea posibilitatea de-a sesiza mult mai ușor la primarie unele lucruri, sesizarile urmand ajunga direct la cei responsabili! Municipalitatea a lansat o aplicație de mobil care ii poarta numele și care poate fi descarcata gratuit atat pe telefoanele cu Android, cat și pe cele cu iOS.

- Municipalitatea a facut ieri o serie de precizari cu privire la informatiile secretizate despre persoane fizice din diverse documente publice. Intr-un comunicat, oficialii institutiei spun ca a fost elaborata o procedura interna privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa intrarea in vigoare…

- Noul plan de dezvoltare a zonei Universitații Oradea a fost lansat in dezbatere publica la finalul saptamanii trecute. A fost realizat de arhitectul bucureștean Petre Nastase și a fost prezentat in Sala Mare a Primariei, de autor impreuna cu primarul Ilie Bolojan și prorectorul Marcela Prada.…

- Centrul Iașiului a devenit scena pentru o creație a artistului german Clemens Behr, insa creativitatea acestuia este luata in ras de cei care au drum pe pietonal sau au vazut imagini cu instalația. Practic, in apropierea Palatului Roznovanu a aparut un morman de fiare contorsionate, pe care Primaria…

- Primaria a finalizat tema de proiectare pentru scoaterea la licitatie a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru construirea Salii Polivalente pe terenul fostului Stadion Municipal. Sala Polivalenta va avea o capacitate de...

- Primarul din Ploiesti cere declararea starii de urgenta in oras. Zeci de oameni ajung zilnic la spital, muscati de capuse, in timp ce municipalitatea este legata de maini de birocratie. Licitatia organizata de primarie pentru serviciile de deratizare si dezinsectie a fost contestata, iar orasul este…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a „angajat” primul functionar public virtual din Romania. E vorba de un proiect de inteligenta artificiala, prin care locuitorii orasului pot depune cereri online la Primarie, economisind astfel 40% din timpul lor, declara la RFI primarul Emil Boc, potrivit News.ro…