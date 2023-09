Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 3-a a consemnat in general rezultate bune pentru echipele timisene din Liga 3. In C7, Ghiroda a pierdut insa doua puncte mari la una din favoritele seriei, CSM Deva. Banatenii au condus cu 2-0 la pauza, dar au fost egalati in prelungiri, 2-2. In C8, Politehnica a obtinut prima victorie, impotriva…

- Handbaliștii de la Poli intalnesc Universitatea Cluj, sambata, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Partida conteaza pentru etapa a III-a a Ligii Naționale. Clujenii au participat, luna trecuta, la Cupa Poli, dar cele doua echipe nu s-au intalnit nici in prima, nici intr-a doua zi a turneului. Jucatorii…

- A doua etapa a noului sezon de Liga 3, ediția 2023-2024, a debutat vineri, 1 septembrie 2023, cu 15 jocuri programate la ora 17:00, cu o ora mai devreme fața de prima etapa, aceasta fiind ora oficiala de start pentru luna septembrie. Alte 33 de partide au avut loc sambata, tot de la aceeași ora. ...…

- Echipele de fotbal de la grupele 2012, 2013, 2014 și 2016, antrenate de Nicolae Vaduva, Florin Nistoroschi și Ovidiu Mihai, s-au intors de la puternicul turneu “Fragaria Cup” din Slovacia cu rezultate foarte bune. Competiția internaționala cu tradiție a reunit la start echipe din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Vineri și sambata s-au desfașurat primele partide din cadrul ligii a treia de fotbal. Județul Cluj este reprezentat de trei echipe in cel de-al treilea eșalon: Viitorul Cluj (seria IX), Sanatatea Cluj și Minerul Ocna Dej (seria X). Viitorul Cluj a reușit sa obțina un punct din duelul cu Gloria Bistrița,…

- Rutierul Martin Messner (WSA KTM Graz p/b Leomo) a castigat editia a 17-a a a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, sambata, la Miercurea Ciuc, in timp ce romanul Cristian Raileanu s-a impus in ultima etapa si a incheiat cursa pe podium. Raileanu, component al echipei nationale a Romaniei, a castigat…

- FC Voluntari a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a Superligii de fotbal. CITESTE SI BREAKING NEWS A venit nota de plata pentru FRF: Scandarile cu tenta politica nu au ramas nesancționate 20:15 322 Napoli a refuzat ambele…

- Proiectul Campusului Dual de interes regional a caștigat o finanțare in valoare de 20.825.000 euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Componenta C15 – Educație. Consorțiul Regional pentru Invațamant Dual Vest Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, cuprinde…