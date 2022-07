Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 grav raniți, au fost evacuați luni din uzina asediata Azovstal, ultimul bastion al rezistentei ucrainene in orașul Mariupol, a anunțat ministrul ucrainean adjunct al Apararii, Hanna Maliar, conform AFP, Reuters și CNN. Intr-o declarație video difuzata…

- Avocatul poporului pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova, a declarat ca printre cei 1,2 milioane de ucraineni deportați cu forța pe teritoriul Rusiei se numara 210.000 de copii pe care Moscova vrea sa-i faca cetațeni ruși, relateaza Reuters care subliniaza ca nu a putut verifica cifrele oficialului…

- Militarii ucraineni din interiorul otelariei Azovstal, din orasul portuar Mariupol sud estul Ucrainei asediat de fortele Moscovei, continua sa reziste atacurilor rusesti dupa ce sambata s a reusit evacuarea tuturor femeilor, copiilor si varstnicilor care isi gasisera refugiu in acest urias complex industrial,…

- Aparatorii ucraineni baricadati in uzina Azovstal din Mariupol, continua sa opuna o „rezistenta supraomeneasca” impotriva trupelor ruse care au luat cu asalt fostul combinat siderurgic. Comandantul regimentului Azov, locotenent-colonelul Denis Prokopenko, a declarat ca in interiorul complexului au loc…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- „Ucraina va lucra neobosit pentru ca viața aparatorilor ucraineni de la Mariupol, inclusiv a raniților, sa nu fie lasata la latitudinea armatei ruse”, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, la un briefing comun cu ministrul danez de externe Eppe Kofod.Kuleba a laudat eforturile…

- Televiziunea de stat din Rusia a publicat miercuri (13 aprilie) un videoclip cu ceea ce a spus ca sunt imagini cu soldații(marinarii) ucraineni care se predau in orașul Mariupol. Reuters nu a putut sa confirme in mod independent predarea forțelor sau sa verifice autenticitatea videoclipului. Ministerul…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.