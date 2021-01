Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate 288 de noi cazuri de COVID-19. Peste jumatate dintre acestea sunt in Timișoara. De asemenea, a aparut un focar nou, la o asociație din oraș.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 265 de noi cazuri de COVID-19, cele mai multe la Timișoara: 140. De marți, 15 decembrie, pana miercuri, 16 decembrie, șase timișeni infectați cu coronavirus au murit.

- Un numar de 3.660 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 517.236. In ultima zi au murit 127 de pacienti, iar un numar de 1.280 de persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 271 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. 1.120 teste efectuate vineri Sambata, 14 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 271 de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 194 cazuri de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. 980 teste efectuate vineri Sambata, 7 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 194 de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 189 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. 751 teste efectuate joi Vineri, 6 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 189 de cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 156 persoane și au intrat in izolare 105 persoane. Cele 155 persoane confirmate, in ultimele 24 de ore cu COVID 19, sunt din Timișoara – 96, Giroc-8, Dumbravița – 5, Lugoj-4, Jebel – 4, Sannicolau Mare – 3, Buzias – 3, […] Articolul…